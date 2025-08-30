Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Jzufouski sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Jzufouski sielski Saviet, Białoruś

2 obiekty total found
Pokój w Jzufouski sielski Saviet, Białoruś
Pokój
Jzufouski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż, ekskluzywny nowy unikalny dom osiedlowy w premium lasu sosnowego, 100% gotowy z…
$220,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Jzufouski sielski Saviet, Białoruś
Mieszkanie
Jzufouski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 36 m²
Pół dom w KaзekoBO na działka działka 15,8 akr w prywatny własność sprzedaję się. Najważniej…
$25,000
Zostaw prośbę
Parametry nieruchomości w Jzufouski sielski Saviet, Białoruś

