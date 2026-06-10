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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Jalizauski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 9 999 m² w Jalizauski sielski Saviet, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 9 999 m²
Jalizauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 9 999 m²
Liczba kondygnacji 4
Sprzedaż produkcjiAdres: obwód mohylewski, dystrykt Osipovichi, RP Elzowo, Kalinin str. 6Pow…
$977,000
VAT
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