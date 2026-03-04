Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Białoruś
  3. Jalizauski sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Jalizauski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Jalizauski sielski Saviet, Białoruś
Mieszkanie 4 pokoi
Jalizauski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 4
Powierzchnia 79 m²
Piętro 1/3
Na sprzeda? 4-pokojowe mieszkanie w Elżbiecie, Osipovichsky dzielnicy, na ulicy Lenin 35 a. …
$25,000
Parametry nieruchomości w Jalizauski sielski Saviet, Białoruś

