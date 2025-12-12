Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy pomieszczenia przemysłowe w Grodno, Białoruś

1 obiekt total found
Zakład produkcyjny 853 m² w Grodno, Białoruś
Zakład produkcyjny 853 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 853 m²
Piętro 3/3
Wynajmujemy odosobniony pokój na ulicy Antonov.Położenie: Republika Białoruś, Grodno region,…
Cena na żądanie
