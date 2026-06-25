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Magazyny na sprzedaż w Grodno, Białoruś

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nieruchomości komercyjne
52
pomieszczenia biurowe
18
pomieszczenia produkcyjne
4
sklepy
10
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2 obiekty total found
Magazyn 2 778 m² w Grodno, Białoruś
Magazyn 2 778 m²
Grodno, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 2 778 m²
Liczba kondygnacji 2
Trzy duże budynki na Folus, 12A Obiekt składa się z trzech budynków (sklep, garaże, hala wej…
$301,814
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Magazyn 1 353 m² w Grodno, Białoruś
Magazyn 1 353 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 1 353 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks administracyjny i magazynowy składa się z 2 oddzielnych budynków kapitałowych:1. Bu…
$361,037
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