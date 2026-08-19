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Nieruchomości mieszkalne z ogrodem na sprzedaż w rejon grodzieński, Białoruś

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Kapciouski sielski Saviet
16
Padlabienski sielski Saviet
7
Putryskauski sielski Saviet
3
Aziorski sielski Saviet
4
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12 obiektów total found
Dom w Grodno, Białoruś
Dom
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 14 m²
Domek jest na sprzedaż.Adres: ST Forestry 2, Gozhsky S / S.Cechy:• Wykres: 6 akrów na prawo …
$14,769
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Dom w Viercialiskauski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Viercialiskauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 61 m²
Na sprzeda? jednokondygnacyjny drewniany dom w Grodno dzielnicy, Vertelishkovsky S / S, Ryde…
$17,865
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Dom w Kopciówka, Białoruś
Dom
Kopciówka, Białoruś
Powierzchnia 234 m²
Jeśli chcesz spokoju, spokoju i prywatności, a jednocześnie komfortowy styl życia, oferuję d…
$78,657
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Dom w Kapciouski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Kapciouski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 24 m²
Dzia? ka z wiejskim domem 11 km od Grodno jest na sprzeda?.Rozmieszczenie: Grodno powiat, Ko…
$21,871
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Dom w Padlabienski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Padlabienski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 24 m²
Blok domu ogrodowego na sprzedaż w ST Dubrava, Grodno, w pobliżu wsi Karolina.Dom wiejski zb…
$10,288
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Dom w Grodno, Białoruś
Dom
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 83 m²
Doskonały domek z wanną pod jednym dachem w ST "Pogorany" (Koptevsky S / S), 7 km od Grodna.…
$71,355
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TekceTekce
w Jeziory, Białoruś
Jeziory, Białoruś
Powierzchnia 27 m²
Na sprzeda? pół domu - 2-pokojowe wyizolowane mieszkanie na ulicy. Nowy, 9 w środku. Jeziora…
$18,917
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Dom w Kapciouski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Kapciouski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 102 m²
Położenie: Mała Olszanka, Lesnaya str.Ogólne informacje o domu: niedokończona struktura kapi…
$104,610
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Dom w Porzecze, Białoruś
Dom
Porzecze, Białoruś
Powierzchnia 31 m²
Na sprzedaż domek w lesie iglastym w pobliżu najczystszego jeziora Mleko w Grodnie, 30 km od…
$9,625
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Dom w Kapciouski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Kapciouski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 163 m²
Dom 5 kilometrów od Grodno.Lokalizacja i infrastruktura: Białoruś, obwód grodzieński. Okręg …
$95,915
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Dom w Putryszki, Białoruś
Dom
Putryszki, Białoruś
Powierzchnia 77 m²
Na sprzedaż przytulny dom mieszkalny z wanną w ag. Podróżnicy z regionu Grodno o powierzchni…
$105,000
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Dom w Kapciouski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Kapciouski sielski Saviet, Białoruś
Na sprzedaż domek w pobliżu Grodno w ST "Energetik-2".Plac w prywatnej własności, 6 akrów, o…
$15,267
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Typy nieruchomości w rejon grodzieński.

domy

Parametry nieruchomości w rejon grodzieński, Białoruś

z garażem
z Basen
Tanie
Luksusowe
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