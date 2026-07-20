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Domy z garażem na sprzedaż w Hrabauski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom w Hrabauski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Hrabauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 76 m²
Na sprzedaż przytulny dom ogrodowy z poddaszem i wanną w spółdzielczej "Gomiy" dzielnicy Gom…
$8,667
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Parametry nieruchomości w Hrabauski sielski Saviet, Białoruś

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