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Nieruchomości mieszkalne z garażem na sprzedaż w Obwód homelski, Białoruś

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Homel
87
Mozyrz
12
Rzeczyca
6
Prybytkauski sielski Saviet
7
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10 obiektów total found
Dom w Homel, Białoruś
Dom
Homel, Białoruś
Powierzchnia 59 m²
Na sprzeda? jednokondygnacyjny dom log o ca? kowitej powierzchni 69,1 m kw., w radzieckiej d…
$49,000
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Dom w Hrabauski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Hrabauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 76 m²
Na sprzedaż przytulny dom ogrodowy z poddaszem i wanną w spółdzielczej "Gomiy" dzielnicy Gom…
$8,929
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w Homel, Białoruś
Homel, Białoruś
Powierzchnia 49 m²
Na sprzeda? 43 / 100 akcji jednokondygnacyjnego domu log w centrum Gomel, Tsiolkovsky St, 18…
$39,357
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Dom w Homel, Białoruś
Dom
Homel, Białoruś
Powierzchnia 246 m²
Dom i garaże na sprzedaż w GomelAdres: Gomel region, Gomel, Polesskaya str., 57APowierzchnia…
$220,000
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Dom w Dobrusz, Białoruś
Dom
Dobrusz, Białoruś
Powierzchnia 84 m²
Na sprzedaż przytulny dom z działką w mieście Dobrush na ulicy Krylova. Dobra lokalizacja, c…
$15,161
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Dom w Homel, Białoruś
Dom
Homel, Białoruś
Powierzchnia 88 m²
Numer umowy z agencją 36 / 1 od 2026- 03- 30
$35,357
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TekceTekce
Dom w Pieramoha, Białoruś
Dom
Pieramoha, Białoruś
Powierzchnia 204 m²
Na sprzedaż dobry, przestronny i przytulny dom w bezpośrednim sąsiedztwie Gomel z działki 13…
$242,571
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Dom w Homel, Białoruś
Dom
Homel, Białoruś
Powierzchnia 285 m²
Przestronny dwupiętrowy dom w Gomel.Jeśli szukasz przytulnego i przestronnego mieszkania w p…
$111,179
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Dom w Cahielnia, Białoruś
Dom
Cahielnia, Białoruś
Powierzchnia 154 m²
Dom na sprzeda ¿w Tsagelnya, 5 km od pana Kristal w kierunku Czernihiv. Jest to możliwe, aby…
$35,000
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Dom wolnostojący w Rohaczów, Białoruś
Dom wolnostojący
Rohaczów, Białoruś
Powierzchnia 257 m²
ekskluzywny domek w samym sercu miasta! Twoja osobista oaza pięciogwiazdkowa w centrum miast…
$253,000
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Typy nieruchomości w Obwód homelski.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Obwód homelski, Białoruś

z Ogród
z Basen
Tanie
Luksusowe
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