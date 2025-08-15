Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Chalcanski sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Chalcanski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom w Chalcz, Białoruś
Dom
Chalcz, Białoruś
Powierzchnia 130 m²
Jeśli jesteś zmęczony zgiełkiem miasta i marzeniem o własnym domu w pobliżu miasta - musisz …
$130,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Chalcanski sielski Saviet, Białoruś

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się