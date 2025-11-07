Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Fanipol
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Magazyn

Wynajem długoterminowy magazynów w Fanipol, Białoruś

Magazyn Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Magazyn 750 m² w Fanipol, Białoruś
Magazyn 750 m²
Fanipol, Białoruś
Pokoje 1
Powierzchnia 750 m²
Piętro 1
Nowy magazyn w Fanipol, Zavodskaya str. 41 D Powierzchnia całkowita wynosi 750 metrów kwadr…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się