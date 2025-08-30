Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Magazyny na sprzedaż w Fanipol, Białoruś

1 obiekt total found
Magazyn 750 m² w Fanipol, Białoruś
Magazyn 750 m²
Fanipol, Białoruś
Pokoje 1
Powierzchnia 750 m²
Piętro 1/1
Nowy magazyn na sprzeda ¿w Fanipol, 41B Zavodskaya str. Powierzchnia całkowita wynosi 750 m…
$840,000
Zostaw prośbę
