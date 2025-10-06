Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Dzmitrovicki sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Garaż

Domy z garażem na sprzedaż w Dzmitrovicki sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom w Dmitrowicze, Białoruś
Dom
Dmitrowicze, Białoruś
Powierzchnia 62 m²
Kod obiektu 17225: Pracujemy dla właściciela. Kupując tę nieruchomość - nie płacisz prowizji…
$17,900
Parametry nieruchomości w Dzmitrovicki sielski Saviet, Białoruś

