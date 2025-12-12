Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Dzieraviancycki sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom w Dzieraviancycki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Dzieraviancycki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 47 m²
Na sprzedaż dobry, dobrze utrzymany dom. Dom ma trzy pokoje, kuchnię, werandę ze spiżarnią. …
$9,000
Parametry nieruchomości w Dzieraviancycki sielski Saviet, Białoruś

z Ogród
Tanie
Luksusowe
