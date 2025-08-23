Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Dzieraunouski sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Garaż

Domy z garażem na sprzedaż w Dzieraunouski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom w Derewna, Białoruś
Dom
Derewna, Białoruś
Powierzchnia 53 m²
Na sprzeda? drewniany jednokondygnacyjny dom mieszkalny z dwoma pokojami w wsi, w pobli? u S…
$8,900
Parametry nieruchomości w Dzieraunouski sielski Saviet, Białoruś

