Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Dziarzynski sielski Saviet
  4. Komercyjne
  5. Pomieszczenie biurowe

Lokale Biurowe w Dziarzynski sielski Saviet, Białoruś

nieruchomości komercyjne
4
Pomieszczenie biurowe Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 1 786 m² w Dziahilna, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 1 786 m²
Dziahilna, Białoruś
Powierzchnia 1 786 m²
Piętro 1/2
Na sprzedaż oddzielony budynek o łącznej powierzchni 1785.8 m2. Na terytorium znajduje się b…
$1,000,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się