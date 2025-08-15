Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Restauracje na sprzedaż w Dudzicki sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Lokale gastronomiczne 265 m² w Dudzicki sielski Saviet, Białoruś
Lokale gastronomiczne 265 m²
Dudzicki sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 265 m²
Liczba kondygnacji 2
Kafejka "Lukomorye" jest na sprzedaż. Znajduje się w malowniczej okolicy, na obrzeżach lasu …
$150,000
