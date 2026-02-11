Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Drohiczyn Poleski
  4. Komercyjne
  5. Magazyn

Magazyny na sprzedaż w Drohiczyn Poleski, Białoruś

1 obiekt total found
Magazyn 1 240 m² w Drohiczyn Poleski, Białoruś
Magazyn 1 240 m²
Drohiczyn Poleski, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 1 240 m²
Piętro 1/1
Magazyn / Produkcja, powierzchnia 1240 m2.region brzeski, Drogichin, Zavodskaya str., 16,Bra…
$75,000
