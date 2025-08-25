Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Dzmitravicki sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Dzmitravicki sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom w Dzmitravicki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Dzmitravicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 86 m²
Dom w malowniczym miejscu w Novoselye, Berezinsky powiat. Ciepły drewniany dom z podgrzewan…
$4,500
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Dzmitravicki sielski Saviet, Białoruś

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się