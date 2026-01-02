Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Białoruś
  3. Dauhinauski sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Dauhinauski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Mieszkanie w Dauhinauski sielski Saviet, Białoruś
Mieszkanie
Dauhinauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 84 m²
2 / 3 domy w Zabrodieu z działką 22 ha i łaźnią ❤️Dom 2 / 3 log o powierzchni 84,1 m kw., w …
$8,000
Agencja
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Języki komunikacji
English, Русский
Parametry nieruchomości w Dauhinauski sielski Saviet, Białoruś

