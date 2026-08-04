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Domy z ogrodem na sprzedaż w Cimkavicki sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom w Cimkavicki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Cimkavicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 100 m²
$17,207
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Parametry nieruchomości w Cimkavicki sielski Saviet, Białoruś

z garażem
Tanie
Luksusowe
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