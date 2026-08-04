Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Cimkavicki sielski Saviet
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Cimkavicki sielski Saviet, Białoruś

;
1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 537 m² w Cimkowicze, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 537 m²
Cimkowicze, Białoruś
Powierzchnia 537 m²
Liczba kondygnacji 2
Szukasz stabilnego źródła dochodu, czy miejsca na rozszerzenie działalności?Wielofunkcyjny k…
$258,104
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się