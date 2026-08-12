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Domy z garażem na sprzedaż w Chmielieuski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom w Chmielieuski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Chmielieuski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 52 m²
Lot 9809. Dom na sprzedaż w Sokolovo Zaproszenie do uzyskania bardziej szczegółowych informa…
$20,011
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Parametry nieruchomości w Chmielieuski sielski Saviet, Białoruś

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