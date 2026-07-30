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Nieruchomości mieszkalne z ogrodem na sprzedaż w Chaciezynski sielski Saviet, Białoruś

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domy
18
3 obiekty total found
w Stare Sioło, Białoruś
Stare Sioło, Białoruś
Powierzchnia 136 m²
Link do Tik Przegląd Tok Apartament na sprzeda? w zablokowanym budynku mieszkalnym w d. Star…
$187,500
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Dom w Chaciezynski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Chaciezynski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 80 m²
Dla tych, którzy chcą odpocząć, a nie pracować. Sprawy domowe: Dwupiętrowy dom o powierzchni…
$86,577
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Dom wolnostojący w Chaciezyna, Białoruś
Dom wolnostojący
Chaciezyna, Białoruś
Powierzchnia 630 m²
Ekskluzywny dom na sprzedaż w prestiżowym agromieście Khatezhino (tylko 7 km od hotelu)MKAD.…
$805,167
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LDV InvestLDV Invest
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Parametry nieruchomości w Chaciezynski sielski Saviet, Białoruś

z garażem
z Basen
Tanie
Luksusowe
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