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Nieruchomości mieszkalne z garażem na sprzedaż w Chaciezynski sielski Saviet, Białoruś

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domy
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5 obiektów total found
Dom w Chaciezynski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Chaciezynski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 175 m²
Piękny dom z fińskiego drewna 200 mm 12 km od Moskwy ❤️ Dom premium wykonany z fińskiego lam…
$245,533
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w Stare Sioło, Białoruś
Stare Sioło, Białoruś
Powierzchnia 136 m²
Link do Tik Przegląd Tok Apartament na sprzeda? w zablokowanym budynku mieszkalnym w d. Star…
$187,500
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Dom wolnostojący w Chaciezynski sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Chaciezynski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 217 m²
W pobliżu Mińska, dobry domek jest sprzedawany w cichym, przytulnym i malowniczym miejscu.15…
$149,000
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LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący w Stare Sioło, Białoruś
Dom wolnostojący
Stare Sioło, Białoruś
Powierzchnia 280 m²
Nadal szukasz mieszkania? Ten dom prosi, żebyś się zatrzymał i przemyślał. Są domy, które s…
$285,000
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Dom wolnostojący w Chaciezyna, Białoruś
Dom wolnostojący
Chaciezyna, Białoruś
Powierzchnia 630 m²
Ekskluzywny dom na sprzedaż w prestiżowym agromieście Khatezhino (tylko 7 km od hotelu)MKAD.…
$805,167
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Parametry nieruchomości w Chaciezynski sielski Saviet, Białoruś

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