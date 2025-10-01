Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Carnianski sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Carnianski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Mieszkanie w Czerniany, Białoruś
Mieszkanie
Czerniany, Białoruś
Powierzchnia 64 m²
Apartament w zablokowanym budynku mieszkalnym w Maloritsky R-2 piętrze. General.SNB - 64,4 m…
$10,000
Parametry nieruchomości w Carnianski sielski Saviet, Białoruś

