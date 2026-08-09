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Nieruchomości mieszkalne z ogrodem na sprzedaż w Brześć, Białoruś

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mieszkania
734
domy
284
11 obiektów total found
Dom w Brześć, Białoruś
Dom
Brześć, Białoruś
Powierzchnia 266 m²
Kupując ten obiekt, kupujący nie płaci prowizji agencji!Przestronny dom mieszkalny na sprzed…
$265,000
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Dom w Brześć, Białoruś
Dom
Brześć, Białoruś
Powierzchnia 66 m²
Lot 7029. Dom na sprzeda ¿na Figurze. Zarejestruj się, żeby zobaczyć numer w ogłoszeniu. Spó…
$79,800
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Dom w Brześć, Białoruś
Dom
Brześć, Białoruś
Powierzchnia 101 m²
Lot 9708.Zaproszenie do uzyskania bardziej szczegółowych informacjiNa sprzeda? jednopi? trow…
$85,075
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Muchaviecki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Muchaviecki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 165 m²
Lot 9725. Domek w Czerwonym DworzeZaproszenie do uzyskania bardziej szczegółowych informacji…
$245,015
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Dom w Brześć, Białoruś
Dom
Brześć, Białoruś
Powierzchnia 170 m²
Lot 8865. Domek w Novy Kozlovichi. Zarejestruj się, żeby zobaczyć numer w ogłoszeniu. Spójrz…
$150,105
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Dom wolnostojący w Brześć, Białoruś
Dom wolnostojący
Brześć, Białoruś
Powierzchnia 160 m²
Kod obiektu 13025: Zakup tego obiektu Nie płacisz agencji prowizji! Pomożemy przy pożyczkach…
$212,000
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Dom w Brześć, Białoruś
Dom
Brześć, Białoruś
Powierzchnia 193 m²
Pracujemy dla właściciela! Kupując ten przedmiot, nie płacisz prowizji! Na sprzeda? jednopi?…
$122,520
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w Brześć, Białoruś
Brześć, Białoruś
Powierzchnia 78 m²
Pracujemy dla właściciela! Kupując ten przedmiot, nie płacisz prowizji!Mieszkanie na sprzeda…
$75,000
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w Brześć, Białoruś
Brześć, Białoruś
Powierzchnia 69 m²
Nr serii 9236 Dedykowane mieszkanie w zablokowanym domu na Rechitsa Zarejestruj się do ogląd…
$73,062
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Dom w Muchaviecki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Muchaviecki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 199 m²
Pracujemy dla właściciela! Kupując ten przedmiot, nie płacisz prowizji! W mieście Brześć, w …
$160,000
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Dom w Muchaviecki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Muchaviecki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 435 m²
Lot 8339. Dom mieszkalny w mikrodzielnicy Kovalyovo w Brześciu.Zaproszenie do uzyskania bard…
$142,585
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Parametry nieruchomości w Brześć, Białoruś

z garażem
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