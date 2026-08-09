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Nieruchomości mieszkalne z garażem na sprzedaż w Brześć, Białoruś

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mieszkania
734
domy
284
22 obiekty total found
Dom w Brześć, Białoruś
Dom
Brześć, Białoruś
Powierzchnia 266 m²
Kupując ten obiekt, kupujący nie płaci prowizji agencji!Przestronny dom mieszkalny na sprzed…
$265,000
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Dom w Brześć, Białoruś
Dom
Brześć, Białoruś
Powierzchnia 66 m²
Lot 7029. Dom na sprzeda ¿na Figurze. Zarejestruj się, żeby zobaczyć numer w ogłoszeniu. Spó…
$79,800
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Dom w Brześć, Białoruś
Dom
Brześć, Białoruś
Powierzchnia 325 m²
Lot 9281. Sprzeda? du? ego domu Mkrn. Heather. Zarejestruj się, żeby zobaczyć numer w ogłosz…
$168,000
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TekceTekce
Dom w Brześć, Białoruś
Dom
Brześć, Białoruś
Powierzchnia 101 m²
Lot 9708.Zaproszenie do uzyskania bardziej szczegółowych informacjiNa sprzeda? jednopi? trow…
$85,075
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Dom w Muchaviecki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Muchaviecki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 165 m²
Lot 9725. Domek w Czerwonym DworzeZaproszenie do uzyskania bardziej szczegółowych informacji…
$245,015
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Dom wolnostojący w Brześć, Białoruś
Dom wolnostojący
Brześć, Białoruś
Powierzchnia 160 m²
Kod obiektu 13025: Zakup tego obiektu Nie płacisz agencji prowizji! Pomożemy przy pożyczkach…
$212,000
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Dom w Brześć, Białoruś
Dom
Brześć, Białoruś
Powierzchnia 193 m²
Pracujemy dla właściciela! Kupując ten przedmiot, nie płacisz prowizji! Na sprzeda? jednopi?…
$122,520
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Dom w Muchaviecki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Muchaviecki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 142 m²
Pracujemy dla właściciela! Kupując ten przedmiot, nie płacisz prowizji! W mikro. indywidualn…
$310,000
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Dom w Muchaviecki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Muchaviecki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 235 m²
Duży dom na sprzedaż, Mkrn. Kievka. Zarejestruj się, żeby zobaczyć numer w ogłoszeniu. Spójr…
$267,134
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Dom w Muchaviecki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Muchaviecki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 160 m²
Kod obiektu 11326: Pomożemy przy pożyczkach, kapitale rodzinnym, sprzedaży nieruchomości, ab…
$87,000
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w Brześć, Białoruś
Brześć, Białoruś
Powierzchnia 172 m²
Sprzedaż w Brest. Zarejestruj się, żeby zobaczyć numer w ogłoszeniu. Spójrz na zdjęcie, prze…
$131,559
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w Brześć, Białoruś
Brześć, Białoruś
Powierzchnia 78 m²
Pracujemy dla właściciela! Kupując ten przedmiot, nie płacisz prowizji!Mieszkanie na sprzeda…
$75,000
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Dom w Muchaviecki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Muchaviecki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 153 m²
Lot 9786, dom mieszkalny na Kievce.Zaproszenie do uzyskania bardziej szczegółowych informacj…
$85,755
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Dom w Muchaviecki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Muchaviecki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 121 m²
Pracujemy u właściciela! Kupując ten przedmiot, nie płacisz agencji prowizji! Budynek mieszk…
$67,000
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Dom w Brześć, Białoruś
Dom
Brześć, Białoruś
Powierzchnia 102 m²
Lot 8973. Dom na sprzeda ¿na 1. Wereskova. Zarejestruj się, aby zobaczyć pierwszy numer poda…
$120,632
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Dom w Muchaviecki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Muchaviecki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 332 m²
House. Vychulki. Kod: 14920СНВ - 332.2 m.q., ogółem - 217.5 m.q., mieszkalny - 105.3 m.kw. D…
$202,500
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Dom w Muchaviecki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Muchaviecki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 86 m²
Lot 9778. Sprzedam prywatny budynek mieszkalny. Monolityczne fundamenty taśmowe z rezerwą na…
$150,684
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w Brześć, Białoruś
Brześć, Białoruś
Powierzchnia 69 m²
Nr serii 9236 Dedykowane mieszkanie w zablokowanym domu na Rechitsa Zarejestruj się do ogląd…
$73,062
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Dom w Muchaviecki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Muchaviecki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 199 m²
Pracujemy dla właściciela! Kupując ten przedmiot, nie płacisz prowizji! W mieście Brześć, w …
$160,000
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Dom w Brześć, Białoruś
Dom
Brześć, Białoruś
Powierzchnia 73 m²
Pracujemy jako właściciel! Kupując ten przedmiot, nie płacisz prowizji agencji! Oferujemy 3-…
$92,000
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Dom w Brześć, Białoruś
Dom
Brześć, Białoruś
Powierzchnia 74 m²
Lot 9033. Zaproszenie do uzyskania bardziej szczegółowych informacjiNa sprzedaż jednopiętrow…
$118,594
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Dom w Muchaviecki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Muchaviecki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 435 m²
Lot 8339. Dom mieszkalny w mikrodzielnicy Kovalyovo w Brześciu.Zaproszenie do uzyskania bard…
$142,585
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Parametry nieruchomości w Brześć, Białoruś

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