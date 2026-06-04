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Wynajem długoterminowy pomieszczeń biurowych w Barawlany, Białoruś

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1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 85 m² w Barawlany, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 85 m²
Barawlany, Białoruś
Pokoje 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 10/11
Zwracamy uwagę na pokój 85 m2, położony pod adresem Borovlyany, 40 lat Zwycięstwa 23A. - Wyg…
$695
za miesiąc
VAT
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