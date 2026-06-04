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Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Barawlany, Białoruś

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1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Barawlany, Białoruś
Mieszkanie 1 pokój
Barawlany, Białoruś
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 6/9
Przytulny jednopokojowy apartament wynajęty jest w malowniczej agro-miejscowości lasu, znajd…
$400
za miesiąc
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