Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Blonski sielski Saviet
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Blonski sielski Saviet, Białoruś

;
1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 475 m² w Blonski sielski Saviet, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 475 m²
Blonski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 475 m²
Liczba kondygnacji 1
Budynek szkoły jest na sprzedaż na dużej działce o powierzchni 1,4 ha. Budynek musi być zrek…
$124,978
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się