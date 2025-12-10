Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Bierastavicki sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Bierastavicki sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom 2 pokoi w Bierastavicki sielski Saviet, Białoruś
Dom 2 pokoi
Bierastavicki sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 29 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedajemy dom w Żukevichi, Berestovitsky dzielnicy, Berestovitsky wsi rady. Odległość od G…
$4,000
