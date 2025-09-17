Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Restauracje na sprzedaż w Barauski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Lokale gastronomiczne 288 m² w Barauski sielski Saviet, Białoruś
Lokale gastronomiczne 288 m²
Barauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 288 m²
Piętro 1/1
Na sprzeda ¿jest ekskluzywna dzia ³ ka 15-hektarowa z ceglanym budynkiem kawiarnia 288 m2 na…
$75,000
