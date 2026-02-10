Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Baraulianski sielski Saviet
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Dom wolnostojący

Wynajem długoterminowy domów wolnostojących w Baraulianski sielski Saviet, Białoruś

Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dom wolnostojący 7 pokojów w Walerianowo, Białoruś
Dom wolnostojący 7 pokojów
Walerianowo, Białoruś
Pokoje 7
Sypialnie 7
Powierzchnia 391 m²
Piętro 2/2
Unikalna lokalizacja znajduje się zaledwie 4 km od Moscow Ring Road w kierunku Logoi. Dostaj…
$5,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się