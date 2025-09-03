Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Baranowicze
  4. Komercyjne
  5. Magazyn

Magazyny na sprzedaż w Baranowicze, Białoruś

Magazyn 245 m² w Baranowicze, Białoruś
Magazyn 245 m²
Baranowicze, Białoruś
Pokoje 10
Powierzchnia 245 m²
Piętro 1/4
Pełna słodycz w nowoczesnym centrum handlowym "Radużny" 245 m z systemem gaśniczym, ogrzewan…
$235,000
Magazyn 5 167 m² w Baranowicze, Białoruś
Magazyn 5 167 m²
Baranowicze, Białoruś
Powierzchnia 5 167 m²
Piętro 1/2
Sprzedaż kompleksu produkcyjnego (dawna fabryka mebli) w centrum Baranovichi. Brzeg 73, o po…
$990,000
