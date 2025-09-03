Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Baranowicze
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Baranowicze, Białoruś

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie w Baranowicze, Białoruś
Mieszkanie
Baranowicze, Białoruś
Powierzchnia 62 m²
Dom zbudowany jest z drewna o łącznej powierzchni 62 m2. Dach to łupek. Tam jest piwnica. Ws…
$22,500
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Baranowicze, Białoruś
Mieszkanie
Baranowicze, Białoruś
Powierzchnia 34 m²
Na sprzeda? 3-pokojowe mieszkanie w zablokowanym budynku mieszkalnym pod adresem 1st lane Mi…
$17,500
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Baranowicze, Białoruś

z garażem
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się