  2. Białoruś
  3. Bobrujsk
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Bobrujsk, Białoruś

1 obiekt total found
Dom w Bobrujsk, Białoruś
Dom
Bobrujsk, Białoruś
Powierzchnia 251 m²
Dom na sprzeda? w centrum Bobruisk z wanny, gara? i budynkami domowymi w idealnym stanie. a.…
$199,900
Parametry nieruchomości w Bobrujsk, Białoruś

z garażem
Tanie
Luksusowe
