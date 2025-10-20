Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Bobrujsk
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący

Dom wolnostojący na sprzedaż w Bobrujsk, Białoruś

1 obiekt total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Bobrujsk, Białoruś
Dom wolnostojący 3 pokoi
Bobrujsk, Białoruś
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 227 m²
Liczba kondygnacji 2
$100,000
