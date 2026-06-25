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Lokale Biurowe w Ozyaritska Slabadski rural council, Białoruś

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nieruchomości komercyjne
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Pomieszczenie biurowe Usuwać
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1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 2 273 m² w Slabada, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 2 273 m²
Slabada, Białoruś
Powierzchnia 2 273 m²
Na sprzedaż działa RBU- Rozdzielczość Beton Węzeł o łącznej powierzchni wszystkich obiektów …
$1,000,000
VAT
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