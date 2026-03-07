Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Astrynski sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Astrynski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom 2 pokoi w Astrynski sielski Saviet, Białoruś
Dom 2 pokoi
Astrynski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? dobry dom z wanny w czystym i spokojnym miejscu w wsi Naroshi, Ostrinsky S / C, …
$18,000
