Dom wolnostojący na sprzedaż w Ostrowiec, Białoruś

1 obiekt total found
Dom wolnostojący w Ostrowiec, Białoruś
Dom wolnostojący
Ostrowiec, Białoruś
Powierzchnia 913 m²
Dom w Ostrovets z 5 apartamentami i gotową restauracją ❤️Oferujemy gotowy kompleks biznesowy…
$940,000
Agencja
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Języki komunikacji
English, Русский
