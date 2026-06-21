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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Osipowicze, Białoruś

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 34 m² w Osipowicze, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 34 m²
Osipowicze, Białoruś
Powierzchnia 34 m²
Na sprzedaż znajduje się pawilon handlowy położony w obszarze FOC "Muscule", dzielnicy BAM w…
$17,900
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Sklep 34 m² w Osipowicze, Białoruś
Sklep 34 m²
Osipowicze, Białoruś
Pokoje 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 1/1
Sprzedaż pawilonu handlowego. znajduje się w obszarze FOK "Muscul", obszar BAM w. Osipovichi…
$17,900
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