  2. Białoruś
  3. Aliachnovicki sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Aliachnovicki sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Olechnowice, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Olechnowice, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/5
Trzypokojowe mieszkanie dla młodej rodziny. ❤️Przytulne 3-pokojowe mieszkanie 53.3 m2 na pie…
$41,700
Agencja
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Języki komunikacji
English, Русский
Parametry nieruchomości w Aliachnovicki sielski Saviet, Białoruś

