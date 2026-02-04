Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Akciabrski sielski Saviet
  4. Komercyjne
  5. Sklep

Sklepy na sprzedaż w Akciabrski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Sklep 160 m² w Akciabrski sielski Saviet, Białoruś
Sklep 160 m²
Akciabrski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1/1
Miejsce na zakupy 160 m2 ❤️ 160 m2 powierzchni detalicznej w miejscowości Dawn znajduje się …
$16,000
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Języki komunikacji
English, Русский
