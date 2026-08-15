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Wille na sprzedaż w Bezirk Modling, Austria

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1 obiekt total found
Willa 8 pokojów w Hinterbruhl, Austria
Willa 8 pokojów
Hinterbruhl, Austria
Pokoje 8
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 4
Ulice GaadneraEkstra willa z prywatną windą w domu, basen i widok na tereny zielone - pierws…
$2,76M
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Parametry nieruchomości w Bezirk Modling, Austria

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