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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Nairi community, Armenia

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3 obiekty total found
Rezydencja 5 pokojów w Erywań, Armenia
Rezydencja 5 pokojów
Erywań, Armenia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom na sprzedaż w dzielnicy Mush, Kotayk marz, Kasakh społeczności, o powierzchn…
$240,000
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Rezydencja 5 pokojów w Zoravan, Armenia
Rezydencja 5 pokojów
Zoravan, Armenia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 207 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom wolnostojący na sprzedaż, 1st street, Kotayk marz, społeczność Zoravan, o po…
$170,000
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Rezydencja 3 pokoi w Proshyan, Armenia
Rezydencja 3 pokoi
Proshyan, Armenia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
A two-story detached house for sale, in Gevorg Chaush highway, Proshyan community, Kotayk ma…
$300,000
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