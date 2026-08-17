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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kotayk Province, Armenia

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11 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Erywań, Armenia
Mieszkanie 4 pokoi
Erywań, Armenia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Piętro 7/9
A 4-room apartment for sale, in the city of Yerevan, in the Mayak district of Nor-Nork admin…
$170,000
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Rezydencja 5 pokojów w Erywań, Armenia
Rezydencja 5 pokojów
Erywań, Armenia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom na sprzedaż w dzielnicy Mush, Kotayk marz, Kasakh społeczności, o powierzchn…
$240,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Erywań, Armenia
Mieszkanie 4 pokoi
Erywań, Armenia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Piętro 1/3
For sale: 4-room apartment, city Yerevan, Nor-Nork administrative district, on Bagrevand str…
$165,000
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 5 pokojów w Jrvej, Armenia
Mieszkanie 5 pokojów
Jrvej, Armenia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/5
5-room apartment for sale, on Kochinyan street, Kotayk marz, Jrvezh community, with an area …
$170,000
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Rezydencja 3 pokoi w Proshyan, Armenia
Rezydencja 3 pokoi
Proshyan, Armenia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
A two-story detached house for sale, in Gevorg Chaush highway, Proshyan community, Kotayk ma…
$300,000
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Rezydencja 4 pokoi w Erywań, Armenia
Rezydencja 4 pokoi
Erywań, Armenia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom wolnostojący na sprzedaż, miasto Erywań, okręg administracyjny Nor-Nork, okr…
$250,000
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LDV InvestLDV Invest
Rezydencja 6 pokojów w Arzakan, Armenia
Rezydencja 6 pokojów
Arzakan, Armenia
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 440 m²
Liczba kondygnacji 2
A two-story country house for sale - in the village of Arzakan, Kotayk region, on the main s…
$175,000
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Rezydencja 3 pokoi w Dzoraghbyur, Armenia
Rezydencja 3 pokoi
Dzoraghbyur, Armenia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 246 m²
Liczba kondygnacji 3
A three-story detached house is for sale in Dzoraghbyur community, Kotayk marz. The house co…
$182,000
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Rezydencja 5 pokojów w Arinj, Armenia
Rezydencja 5 pokojów
Arinj, Armenia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 286 m²
Liczba kondygnacji 3
Trzypiętrowy dom na sprzedaż, miasto Erywań, okręg administracyjny Avan, okręg Chaczatur Abo…
$355,000
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Rezydencja 5 pokojów w Dzoraghbyur, Armenia
Rezydencja 5 pokojów
Dzoraghbyur, Armenia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom wiejski na sprzedaż, Kotayk marz, społeczność Dzoraghbyur, ulica Amaranozai,…
$237,000
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Rezydencja 5 pokojów w Zoravan, Armenia
Rezydencja 5 pokojów
Zoravan, Armenia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 207 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom wolnostojący na sprzedaż, 1st street, Kotayk marz, społeczność Zoravan, o po…
$170,000
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Parametry nieruchomości w Kotayk Province, Armenia

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