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Zvezda

Gruzja, Batumi
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
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Nasi agenci w Gruzja
Tatana Zvezda
Tatana Zvezda
2 obiekty
Agencje w pobliżu
RECOM
Gruzja, Batumi
Rok założenia firmy 2019
Nieruchomości mieszkalne 500
Doświadczeni specjaliści naszej firmy pomogą Ci wybrać i kupić nieruchomość w Batumi na warunkach, które najbardziej Ci odpowiadają. Recom zaspokoi Twoje potrzeby bezpiecznego i komfortowego pobytu. Nasza misja –, aby uczynić twój wybór optymalnym, wykorzystując twoje doświadczenie i n…
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Tbilhouse
Gruzja, Tbilisi
Rok założenia firmy 2015
Nieruchomości mieszkalne 4
Nasza firma Tbilhouse jest na rynku od 2015 roku, a od 1998 roku działa pod inną nazwą. Nasz profil Buy-Sell-Rent
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Ia Makharadze
Gruzja, Tbilisi
Rok założenia firmy 2012
Nieruchomości komercyjne 20 Działki 14
Spółka MBG Group została założona w 2015 r. Przeszła ona długą i trudną drogę, by zająć należne jej miejsce w konkurencyjnym środowisku i stać się jednym z najbardziej udanych przykładów w tej dziedzinie. Firma stale się odnawia, ściśle śledząc rynek nieruchomości oraz innowacje legislacyjne…
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PRO Silver
Geo Estate
Gruzja, Tbilisi
Rok założenia firmy 2018
Nowe budynki 86 Nieruchomości mieszkalne 657 Nieruchomości komercyjne 4 Wynajem długoterminowy 28
Geo Estate — to agencja nieruchomości założona w 2018 roku w Batumi. Firma specjalizuje się w inwestycjach w luksusowe nieruchomości nowo budowane o zwiększonej rentowności. Zapewniamy naszym klientom osobistą i kompleksową pomoc ekspertów, a także wsparcie prawne na każdym etapie umowy. Co …
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basidon
Gruzja, Batumi
Rok założenia firmy 2006
Nieruchomości mieszkalne 4
Ponad 15-letnie doświadczenie, konsultacje i pełny pakiet usług w zakresie nieruchomości
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