  Юлия Cano Lloret

Юлия Cano Lloret

Hiszpania, Benidorm
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
3 lata 10 miesięcy
Języki komunikacji
English, Русский, Español
Strona internetowa
aronahomes.es/en/
O agencji

Arona Homes nie jest zwykłą agencją nieruchomości, która koncentruje się tylko na rozładunku nieruchomości. Nie, jesteśmy czymś więcej. Tutaj można zrobić absolutnie wszystko, odnośnie nieruchomości. Możemy zrobić programy marketingowe dla Ciebie, IT, projekt graficzny, architektura i tworzenie modeli, jak również. Ale to jeszcze nie koniec - możemy też zrobić dla ciebie całą papierkową robotę, od otwarcia konta bankowego, aż po pomoc w uzyskaniu hiszpańskiego obywatelstwa.

Różnimy się od bardziej tradycyjnych agentów nieruchomości. Zamiast tego pracujemy na innowacyjnej platformie opartej na chmurach, korzystając z najnowszej technologii i oprogramowania agencji nieruchomości, które jest opracowane specjalnie dla Arona Homes.

Mając mniej kosztów ogólnych, możemy sobie pozwolić na oferowanie najniższych stawek w okolicy. Działamy na przejrzystej i zakontraktowanej struktury opłat, co oznacza, że nasi klienci nie będą mieli żadnych niespodzianek lub nieporozumień podczas ostatecznego podpisywania.

Nasi agenci w Hiszpania
Tatyana
Tatyana
13 obiektów
