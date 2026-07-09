Veles Enterprises

Usługi

nieruchomości



Veles Property ltd jest międzynarodową agencją nieruchomości, która zatrudnia prawdziwych specjalistów, którzy są członkami Stowarzyszenia Rzeczników Północnego Cypru.

Pracownicy oferują szeroki zakres usług w sprzedaży, zakupie i wynajmie nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych w kraju. Spółka nawiązała ścisłą współpracę z wiarygodnymi i dużymi przedsiębiorstwami budowlanymi działającymi na Cyprze. Agencja oferuje również nieruchomości na TRNC z rynku wtórnego.

Nasze portfolio zawiera wiele nieruchomości, w tym:

apartamenty z rozwiązaniem autora;

luksusowe wille;

bungalow przy wybrzeżu morza;

przytulne domy;

nieruchomości komercyjne.

Można zapoznać się z proponowanymi obiektami na stronie internetowej firmy (istnieją 2 wersje językowe witryny dla wygody klientów - rosyjski i angielski). Kiedy pracujemy na rynku międzynarodowym, nasze reklamy są umieszczane na platformach informacyjnych w różnych krajach świata, więc każdy może kupić nieruchomości na Cyprze.

Kontaktując się z nami, możesz być pewien, że specjaliści starają się zaspokoić swoje pragnienia w jak największym stopniu, znaleźć obiekt, który będzie w pełni odpowiadać twoim ideom o estetyce, komforcie i ergonomii i zawrzeć umowę na zrozumiałych warunkach. Kupno, sprzedaż, zawarcie umowy najmu i wiele innych są przejrzyste, oficjalnie zarejestrowane i dlatego nie musisz się martwić o to, gdzie inwestują twoje finanse. Oprócz wyszukiwania nieruchomości i wsparcia transakcji, oferujemy szereg innych usług, w tym tłumaczenia z / na języki świata dokumentów, itp. W związku z tym jesteśmy gotowi zorganizować układ na północnym Cyprze nawet pod klucz.

Nasza własność Północnego Cypru jest o niezawodności!



KONSULTACJA



Warto poprosić Veles Consulting, aby nie spędzić cennych minut swojego życia monitorowania prawodawstwa nieznanego państwa. Doświadczeni specjaliści udzielą porad na temat:

Uzyskanie pozwolenia na zakup nieruchomości przez cudzoziemca. Menedżerowie pomogą nie tylko zająć się listą niezbędnych dokumentów, ale również chętnie towarzyszyć osobie na wszystkich etapach tego procesu. W razie potrzeby zajmiemy się również wyborem mieszkań lub lokali handlowych do prowadzenia działalności gospodarczej;

ponowna rejestracja własności nieruchomości;

przygotowanie umów sprzedaży nieruchomości, umowy depozytowej, zaufania z mieszkańcami;

Wnioski z dzierżawy willi itp.;

Prowadzenie transakcji zakupu i sprzedaży domów, willi, mieszkań, nieruchomości komercyjnych, samochodów;

Rejestracja umów w Służbie Podatkowej, jak również ich rejestracja w Kadastrze Land. Jedynie umowa zarejestrowana zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo chroni prawa nabywcy i chroni przed odsprzedażą willi lub restauracji osobie trzeciej lub udzieleniem pożyczki zabezpieczonej przez tę nieruchomość;

Otwarcie firm dla cudzoziemców i obywateli TRNC. Pozycja ta jest szczególnie popularna, ponieważ północny Cypr dotyczy lojalnej polityki podatkowej, ochrony własności, poufności, braku programów korupcji, obiecującej gospodarki i innych.

Otwarcie stowarzyszenia, fundacja charytatywna;

Wizy



Veles Visas jest przeznaczony do zapewnienia pomocy w otwarciu wizy i zanurzenie się w kulturze innego kraju jak najszybciej. Przygotowanie dokumentów jest dość kłopotliwym wydarzeniem, które wymaga odpowiedzialności i wysokiego poziomu profesjonalizmu. Poleganie na sobie w rozwiązywaniu tego problemu bez angażowania specjalistów będzie pochopne, ponieważ istnieje ryzyko, że nie będzie czegoś ważnego. Jesteśmy gotowi pomóc spełnić każde marzenie i ubiegać się o wizę do każdego kraju. Chcesz odwiedzić niesamowitą wyspę Isola Bella we Włoszech, karmić gołębie w Piazza San Marco w Wenecji, jeździć ekspresem lodowca lub jeździć słonia na oceanie w Tajlandii? A może marzysz, by zobaczyć na własne oczy, jak o świcie startują w niebo ogromne balony w magicznej Cappadocia? Pomożemy Ci spełnić swoje marzenia i nie tylko złożyć wniosek o wizę do krajów Schengen, ale również podjąć się wykonania innych zezwoleń na wjazd do kraju.

Również z nami możesz nie tylko cieszyć się niesamowitą podróżą, ale także sobie uświadomić. Veles Wizy dotyczą wiz studenckich i pomagają młodym ludziom osiągnąć szczyt w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Indiach, Australii i innych krajach świata. Czyż nie jest cudownie mieć możliwość zostania studentem Harvardu, Uniwersytetu Wilhelma w Westfalii, Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie i innych prestiżowych instytucji światowej klasy? Z nami wiza dla studentów jest prosta i prosta, bez zbędnych formalności i w jak najkrótszym czasie. Nasz personel chętnie opowie Państwu o wszystkich cechach uzyskania wizy do konkretnego zakątka świata.

Praca z nami jest gwarancją twojego spokoju.



TURYSTYKA



Morze Śródziemne jest kolebką wielu cywilizacji, ich fale zmywają brzegi 21 stanów. Urocze miasta śródziemnomorskie, położone na łagodnym wybrzeżu morza, są popularne przy wyborze miejsc turystycznych do aktywnego podróżowania lub mierzona odpoczynek na plaży. Jednym z najbardziej udanych miejsc docelowych jest turystyka na północny Cypr. Starożytne miasta i teatry, malownicze krajobrazy, otoczone tajemnicą legendy rycerzy i zamków krzyżowców, morza i katedry łączące się na tej wyspie i fascynują każdego podróżnika. Tutaj każdy znajdzie coś, co im się spodoba.

Północny Cypr jest niesamowitym miejscem, którego blask nie pozostawia nikogo obojętnego. Tylko tutaj można obudzić się rano na szmaragdowym brzegu w luksusowym hotelu, na lunch pływać z ogromnymi żółwi morskich z dala od ludzkich oczu, a o zachodzie słońca znaleźć pocieszenie w modlitwach na ikonę życzeń Andrzeja First-Called. Północny Cypr jest krajem, który warto odwiedzić przynajmniej raz w życiu. Chętnie pomożemy dotknąć piękno i zapoznać się z niesamowitą turecką Republiką Północnego Cypru.



IMIGRACJA



Nie tylko pomóc zebrać pakiet dokumentów do uzyskania zezwolenia na pobyt na Cyprze lub zapewnić transfer klienta i jego legalizacji w kraju w ramach relokacji, zapewniamy kompleksowe wsparcie. Obejmuje to znalezienie odpowiedniego mieszkania do wynajęcia lub zakupu, rozwiązanie problemów związanych z opieką medyczną, jak również uzyskanie edukacji dla członków rodziny w różnym wieku, a jeśli to konieczne, pomożemy Ci kupić meble dla nowej willi lub biura.

Rozumiemy również, jak ważny jest dla człowieka czas i jak cenny jest zasób w życiu, więc proces składania wniosków i zatwierdzania jest odległy. Aby skontaktować się z menedżerem, a nawet przedłożyć dokumenty do różnych organów, nie trzeba będzie opuszczać firmy. We wszystkich innych przypadkach specjaliści poprowadzą Cię ręką do właściwego biura i oszczędzą Ci papierkowej roboty i wędrówki po korytarzach.

Robimy więcej, niż się od nas spodziewasz!

Nasz zespół pomoże również przenieść biznes. Po prostu nie można być przygotowanym na taki krok, a "rozciąganie przyjemności" i przeprowadzka przez długi czas może spowodować straty biznesowe, opłaty w pośpiechu może również prowadzić do wielu problemów. Dokumentacja delokalizacji przedsiębiorstw nie jest łatwa, ponieważ konieczne jest zrozumienie wszystkich niuansów i subtelności prawodawstwa kraju przyjmującego. Veles Imigracja ma cenne doświadczenie i wiele przypadków w swoim arsenale, aby działać sprawnie.



Tłumaczenia



Tłumaczenia są wykonywane przez profesjonalnych tłumaczy, którzy mają niezbędną wiedzę w dziedzinie wiedzy, w której jest ona wymagana. Bardzo ważne jest prawidłowe stosowanie terminologii. Tłumaczenie pisemne jest wykonywane z / na różne języki świata, najbardziej popularne są tłumaczenia na turecki, rosyjski, angielski. Oprócz takich usług jak tłumaczenia notarialne, w niektórych przypadkach dokumenty są poświadczone przez ambasadę Turcji, a pełnomocnictwo jest poświadczone przez sąd.

Veles Translation umieszcza także apostille na dokumentach Republiki Tureckiej Północnego Cypru oraz pełnomocnictwa obywateli państw trzecich, którzy mieszkają w tym kraju.

Średnio 2 dni zajmuje przetłumaczenie dokumentu, ale jeśli potrzebujesz wcześniej tłumaczenia, jesteśmy gotowi wykonać go w ramach pilnej usługi tłumaczeniowej. W końcu staramy się spełnić żądania klienta w jak największym stopniu. Aby zamówić tłumaczenie dokumentu, należy przynieść oryginał do biura firmy lub wysłać zeskanowaną kopię dokumentu online. Ponadto konieczne jest dostarczenie paszportów osób określonych w dokumentach (jest to niezbędne do sprawdzenia poprawności pisowni nazwiska i nazwiska).

Wśród usług jest interpretacja. Motyw i złożoność nie mają znaczenia. Nasi tłumacze mają niezbędne kwalifikacje, aby pomóc zorganizować negocjacje z zagraniczną firmą, imprez sportowych, konferencji prasowych, a także świadczenia usług tłumaczeniowych w sądach TRNC.



Jesteśmy zawsze szczęśliwi, aby pomóc i zrobi wszystko, aby zapewnić wsparcie doradcze dla ludzi w kraju i wykonywać transfery dla tych, którzy chcą wyjechać za granicę na studia lub pracę, żeglarzy lub turystów.