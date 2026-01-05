  1. Realting.com
Tajlandia, Kathu
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
2022
Na platformie
2 lata 5 miesięcy
Języki komunikacji
English, Русский
Strona internetowa
undersunestate.com/
Godziny pracy
Teraz zamknięte
Jesteśmy w sieciach społecznościowych
O agencji

Undersun Estate to Twój zaufany przewodnik po rynku nieruchomości na Phuket. Zapewniamy bezpłatne, kompleksowe wsparcie „pod klucz” — od analizy rynku i indywidualnego doboru nieruchomości aż do momentu, gdy odbierasz klucze do swojego nowego domu.

Pracujemy tak, aby Twoja inwestycja przynosiła stabilny dochód, a dom nad morzem był miejscem do życia i wypoczynku. Cenimy zaufanie klientów i zawsze podajemy rzeczywiste ceny deweloperów — bez narzutów i „pozornych rabatów”.

Z Undersun Estate zawsze masz „osobę na miejscu”. Po zakupie pozostajemy w kontakcie i pomagamy w sprawach praktycznych — wynajem samochodu, krótkoterminowe zakwaterowanie, sprawdzone usługi i codzienne kwestie — aby Twój pobyt na wyspie był komfortowy i bezstresowy.

Budujemy długofalowe relacje i chcemy być pierwszym numerem, pod który dzwonisz, gdy planujesz zakup nieruchomości lub po prostu potrzebujesz porady na Phuket. Witamy w Undersun Estate — z przyjemnością podejmiemy współpracę.

Usługi
  • Dobór nieruchomości dopasowany do celu (inwestycja, przeprowadzka, styl życia/wypoczynek).
  • Konsultacja dotycząca rynku nieruchomości w Tajlandii i lokalizacji na Phuket.
  • Kalkulacja modelu inwestycyjnego: prognozowany zwrot, koszty i scenariusze wyjścia.
  • Kompleksowe wsparcie w transakcji od A do Z: od wyboru nieruchomości po finalizację.
  • Weryfikacja dokumentów oraz pomoc przy odbiorze/inspekcji nieruchomości.
Nasi agenci w Tajlandia
Kirill Dedyugin
Kirill Dedyugin
3 obiekty
